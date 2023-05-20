Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Грозы придут в Москву на три дня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Кратковременные дожди с грозами и порывистый ветер до 15–17 метров в секунду ожидаются в столичном регионе с воскресенья до вторника", – отмечается в сообщении.

В воскресенье, 21 мая, синоптики спрогнозировали температуру от 17 до 19 градусов со знаком плюс. В понедельник и вторник, 22 и 23 мая, ожидается от 20 до 22 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, днем 21 мая в столице ожидаются кратковременные дожди и местами с грозами. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

22 мая пройдет местами небольшой, умеренный дождь. В некоторых столичных районах ожидаются грозы. Ветер ожидается до 15 метров в секунду. 23 мая сохранятся осадки, сопровождающиеся грозами и ветром до 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в субботу, 20 мая, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

