Москвичам рассказали о погоде 20 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 20 мая, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Скорость северного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 755 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее заявила, что в июне температура воздуха в столице будет чуть выше климатической нормы. Она напомнила, что норма температуры воздуха для столицы в июне составляет примерно 18 градусов.

В выходные 20 и 21 мая, однако, москвичей ждет похолодание. В воскресенье 21 мая в столице ожидаются ливни.