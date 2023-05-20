06:35Общество
Москвичам рассказали о погоде 20 мая
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 20 мая, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.
Скорость северного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 755 миллиметров ртутного столба.
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова ранее заявила, что в июне температура воздуха в столице будет чуть выше климатической нормы. Она напомнила, что норма температуры воздуха для столицы в июне составляет примерно 18 градусов.
В выходные 20 и 21 мая, однако, москвичей ждет похолодание. В воскресенье 21 мая в столице ожидаются ливни.
"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве в выходные 20–21 мая
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