Безопасный заплыв: где купаться в Москве летом 2023 года

Столица готовится к открытию купального сезона: совсем скоро можно будет поплавать в 13 водоемах. Несмотря на майскую жару, эксперты призывают не лезть в воду раньше времени. Москва 24 расскажет, где в городе разрешат купаться и при какой температуре делать это неопасно.

Когда начнется сезон?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Планируется, что это произойдет с 1 июня, но в конечном итоге все зависит от погоды. В столице уже установились летние температуры, но вода еще остается холодной, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра Сейчас температура воды в Москве – около 15 градусов и даже ниже, это холодно. Медики, с которыми общался Гидрометцентр, говорят, что если температура воды выше 22 градусов, то детям уже купаться комфортно, но до такой температуры воды еще далеко.

В свою очередь, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости предупредил, что купание во время майского тепла грозит спазмом сосудов, скачком артериального давления, потерей сознания, судорогами и остановкой дыхания. Это происходит из-за резкого перепада температур, что становится сильным стрессом для организма, подчеркнул эксперт.

Где откроют пляжи?

К летнему сезону во всех округах Москвы будут готовы 136 мест отдыха у воды, в 13 из них разрешат купаться. Среди них – пляжи "Серебряный бор" и "Динамо", Головинские пруды, зоны "Мещерское" и "Левобережный", Большой садовый пруд, три озера в Зеленограде, озера Бездонное и Тропарево.

Водоемы готовят к сезону в несколько этапов. Сначала специалисты осматривают береговые линии и очищают территорию и дно от мусора и травмоопасных предметов. Затем убирается мелкий мусор, а в середине купального сезона проводится еще одна проверка.

Купаться там безопасно?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор следит за качеством воды в тех зонах отдыха, где разрешено плавать. Если санитарно-эпидемиологическая обстановка ухудшится, заходить в водоем запретят, пока все не наладится. Понять, можно ли плавать, легко по установленным табличкам с надписями "Купаться разрешено" или "Купаться запрещено".

Кроме того, за безопасностью у согласованных для купания водоемов будут следить сотрудники спасательных станций. Рядом с зонами отдыха также будут работать медпункты на случай, если понадобится первая помощь. На знаках и стендах будут указаны телефоны экстренных служб.

А если искупаться там, где нельзя?

В водоемах, где запрещено плавать, не проводят исследование дна. Это значит, что есть высокий риск получить травму. Кроме того, в таких водоемах не проводят лабораторные исследования качества воды и песка, а у пляжей не оборудуют специальные безопасные входы для купания.

Можно ли устраивать у водоемов пикники?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Это разрешено, но с одним условием – нельзя разжигать мангал для шашлыков. Чтобы сделать блюда на открытом огне, нужно идти в специально отведенные для этого места.

Кроме того, специалисты призывают москвичей отказаться от алкоголя во время отдыха у воды. Большинство попадают в неприятные истории именно из-за спиртного, подчеркнул в беседе с журналистами глава поисково-спасательной станции "Центральная" МГПСС Денис Гусев.

А где еще поплавать летом?

В пяти столичных парках готовят зоны отдыха с бассейнами под открытым небом – их должны открыть уже в июле в "Сокольниках", "Красной Пресне", "Митино" и "Ходынском поле", а также в парке 50-летия Октября.

При этом уже сейчас можно искупаться под открытым небом в "Лужниках". Два бассейна – спортивный длиной 50 метров и пляжный 20 метров – будут открыты для посетителей до сентября с 07:00 до 23:00.

Еще вариант – "Чайка": температура воды здесь постоянно держится на отметке +28 градусов, есть два бассейна на 50 и 25 метров, а также специальная зона для детей.