13:44Транспорт
Водный патруль ЦОДД начал работать в акватории Москвы-реки
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водный патруль ЦОДД приступил к работе в акватории Москвы-реки. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.
"Летняя навигация началась, а значит, открыт второй сезон работы Водного патруля ЦОДД", – говорится в публикации ведомства.
Специалисты следят за порядком на 44 причалах, фиксируют случаи нарушения движения и стоянки. Также они рассказывают гражданам о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать на воде. Кроме того, водный патруль взаимодействует с контрольно-надзорными и правоохранительными органами.
Самыми частыми нарушениями в прошлом сезоне стали:
- несоблюдение правил плавания – подход к причалу без разрешения;
- пренебрежение правилами порядка работы причалов – когда судно подходит вне расписания или к уже стоящему у причала другому;
- швартовка в необорудованных местах, например к дереву.
Власти Москвы делают все, чтобы перемещение на речном транспорте было безопасным, подчеркнул Дептранс.
Ранее Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал в столичном районе Нагатинский Затон. Специалистам удалось очистить акваторию, а также создать набережные, пешеходные маршруты и провести комплекс мер по благоустройству.
В этом году здесь стартует навигация, с помощью которой круизные лайнеры будут отправляться в 30 российских городов, заявил градоначальник.
Сезон речных круизов стартовал в Москве
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