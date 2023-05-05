Водный патруль ЦОДД начал работать в акватории Москвы-реки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водный патруль ЦОДД приступил к работе в акватории Москвы-реки. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Летняя навигация началась, а значит, открыт второй сезон работы Водного патруля ЦОДД", – говорится в публикации ведомства.

Специалисты следят за порядком на 44 причалах, фиксируют случаи нарушения движения и стоянки. Также они рассказывают гражданам о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать на воде. Кроме того, водный патруль взаимодействует с контрольно-надзорными и правоохранительными органами.

Самыми частыми нарушениями в прошлом сезоне стали:

несоблюдение правил плавания – подход к причалу без разрешения;

пренебрежение правилами порядка работы причалов – когда судно подходит вне расписания или к уже стоящему у причала другому;

швартовка в необорудованных местах, например к дереву.

Власти Москвы делают все, чтобы перемещение на речном транспорте было безопасным, подчеркнул Дептранс.

Ранее Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал в столичном районе Нагатинский Затон. Специалистам удалось очистить акваторию, а также создать набережные, пешеходные маршруты и провести комплекс мер по благоустройству.

В этом году здесь стартует навигация, с помощью которой круизные лайнеры будут отправляться в 30 российских городов, заявил градоначальник.



Сезон речных круизов стартовал в Москве