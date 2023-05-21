Москвичей предупредили о дожде с грозой 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве 21 мая с 09:00 до 18:00. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – отметили в сообщении.

В столичном Дептрансе порекомендовали автомобилистам быть внимательными из-за сильного ветра и дождя. В ведомстве попросили автолюбителей во время поездки соблюдать дистацию, скоростной режим и не отвлекаться на мобильный телефон.

До этого синоптики спрогнозировали 21 мая до 17–19 градусов тепла. Кроме того, возможны осадки и порывы ветра до 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

