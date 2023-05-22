Климатолог заявил, что самым жарким годом за всю историю может стать 2025 или 2026

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Глобальные температуры могут достичь рекордно высокого уровня в 2025 или 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.

"В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. – Прим. ред.) . Продлится он год или три года, это сказать нельзя", – уточнил он.

По словам эксперта, при Ла-Нинья тепло из атмосферы отправляется в океан, а при Эль-Ниньо наоборот. Это является особенностью смены фаз океанских течений, отметил климатолог.

Кокорин добавил, что фазы начнут сменяться во второй половине этого года.

До этого климатолог Андрей Киселев рассказал, что рекордное потепление Мирового океана может привести к природным катаклизмам и новым тепловым рекордам. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (Noaa) зафиксировало, что температура поверхности Мирового океана к началу апреля оказалась на уровне 21,1 градуса, уточнил он.

Ранее группа ученых в сфере мерзлотоведения и гляциологии заявила, что если ничего не предпринять в отношении таяния полярных ледяных щитов, горных ледников и вечной мерзлоты, то к 2030 году может наступить коллапс экосистемы.