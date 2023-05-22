Автомобиль Aurus с правительственными номерами попал в аварию в центре Москвы

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Машина представительского и высшего класса Aurus, у которой заметили правительственные номера, столкнулась с автомобилем Volvo в центре Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Утром в понедельник на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка произошло ДТП с участием двух транспортных средств – автомобилей представительского класса Aurus с правительственными номерами и Volvo", – говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал. В экстренных службах добавили, что в момент ДТП в транспортных средствах не было пассажиров.

Ранее сообщалось, что на 17-м километре автодороги Щелково – Фряново в Московской области произошла авария с маршруткой. В результате ДТП пострадали пять пассажиров и водитель. Происшествие случилось из-за столкновения транспортного средства с деревом. Всем пострадавшим оказывается медпомощь.