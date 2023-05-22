В РПЦ опровергли участие автомобиля патриарха Кирилла в ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

В Русской православной церкви (РПЦ) опровергли информацию, что автомобиль патриарха Московского и всея Руси Кирилла попал в аварию на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, данные сообщения не соответствуют действительности. Он уточнил, что автомобиль Aurus, в котором находится патриарх, направляется к храму Христа Спасителя.

О ДТП с автомобилем представительского и высшего класса Aurus, у которого заметили правительственные номера, стало известно утром 22 мая. Машина столкнулась с автомобилем Volvo. В результате аварии никто не пострадал. В экстренных службах добавили, что в момент ДТП в транспортных средствах не было пассажиров.

Позже телеграм-каналы начали сообщать, что одним из участников происшествия был автомобиль Aurus, который закреплен за главой РПЦ.

Ранее сообщалось, что на 17-м километре автодороги Щелково – Фряново в Московской области произошла авария с маршруткой. В результате ДТП пострадали пять пассажиров и водитель.