Украинское издание опубликовало новое видео с Залужным

Фото: телеграм-канал "Головнокомандувач ЗСУ"

Украинское издание "Клименко тайм" опубликовало кадры с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным после его долгого отсутствия на публике. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Залужного, на видео также присутствует украинский блогер, который говорит, что запись датируется 25-м мая. После этого он передает слово Залужному, который обращается к украинцам со словами благодарности.

Главнокомандующий ВСУ не появлялся на публике с 8 мая 2023 года. Причиной тому, по мнению военкора Андрея Руденко, стало ранение Залужного во время пребывания на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области.

Накануне СМИ сообщали, что Залужный был ранен в начале мая во время российского ракетного удара по украинскому командному пункту в Херсонской области. Якобы после этого ему потребовалась трепанация черепа.

Помимо этого, одна из версий долгого отсутствия военного предполагала, что Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы. Однако эту информацию опровергла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

После этого на платформе YouTube появилось видео, на котором Залужный давал интервью одному из украинских журналистов. О том, когда оно было записано, ничего не сообщалось.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, комментируя исчезновение Залужного, заявил, что РФ получает информацию о его состоянии здоровья. При этом говорить о 100-процентной достоверности данных он не стал.

