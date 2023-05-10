Главком ВСУ отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался встречаться с начальниками генштабов НАТО из-за сложной обстановки в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Военного комитета Альянса адмирала Роба Бауэра.

"Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции", – сказал Бауэр.

В итоге о готовности ВСУ к контрнаступлению докладывал военный представитель Украины в Брюсселе. Глава Военного комитета НАТО в ходе заседания заявил, что Альянс продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ получили от Запада все необходимое для "успешного" контрнаступления.

До этого губернатор Запорожской области региона Евгений Балицкий заявлял, что контрнаступление украинских войск может начаться в ближайшие дни. По его словам, власти региона владеют всей необходимой информацией о ситуации как на линии соприкосновения, так и вглубь нее.



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