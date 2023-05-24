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Гавком ВСУ получил ранения в начале мая в результате удара ВС РФ – СМИ
Фото: wikimedia.org
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был ранен в начале мая во время российского ракетного удара по украинскому командному пункту в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах РФ.
Собеседник издания уточнил, что в момент удара главком ВСУ находился в районе села Посад-Покровское. В результате он получил черепно-мозговую травму и многочисленные осколочные ранения, ему потребовалась трепанация черепа, которую провели в киевском госпитале.
Ссылаясь на данные своих источников в ВСУ, собеседник РИА Новости уточнил, что Залужный будет жить, но выполнять свои обязанности не сможет. По его словам, состояние украинского главкома усугубляет сопутствующее заболевание – сахарный диабет второго типа.
Залужный не появлялся на публике с 8 мая. На это обратил внимание военкор Андрей Руденко. Он утверждал, что тот был ранен во время пребывания на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области.
Также ходили слухи, что Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский могли быть ликвидированы. Однако эту информацию опровергла замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.
Главком ВСУ Валерий Залужный отказался участвовать в официальных мероприятиях НАТО
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