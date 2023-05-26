В Финляндии оказались встревожены выходом РФ из соглашения о визитах по военной оценке

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Выход российской стороны из соглашения с Финляндией о проведении военных инспекций скажется негативным образом на уровне доверия между двумя странами. Об этом в интервью Helsingin Sanomat заявил бригадный генерал Финляндии Сами Нурми.

Он отметил, что это соглашение имело большое значение, так как через него обе стороны хотели показать, что все происходит по договоренности.

Нурми также поделился, что после личной встречи между военными и чиновниками двух государств дальнейшие их телефонные разговоры проводились намного легче.

По мнению генерала, подобное решение Москвы показывает, как Россия разрывает оставшиеся связи с западными странами. Нурми подчеркнул, что Финляндия и Россия всегда будут соседями. По его словам, страны должны найти в будущем общий язык, хотя это будет непросто.

Россия расторгла двустороннее соглашение с Финляндией о дополнительных военных оценочных визитах 23 мая. Таким образом, российская сторона выйдет из соглашения 1 июня.

Ранее в МИД Финляндии сообщили, что активы финской дипмиссии в России оказались заморожены. В ведомстве назвали ситуацию серьезной и заявили о начале проверки по факту произошедшего.

В российском посольстве в Хельсинки, в свою очередь, заявили, что Россия была вынуждена заморозить счета дипломатического представительства Финляндии в РФ в качестве ответной меры.