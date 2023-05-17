11:38Экономика
В МИД Финляндии заявили, что Москва заморозила банковские счета представительств страны
Фото: AP/Sergei Grits
Активы дипмиссии Финляндии в России оказались заморожены, сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
"Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы", – указано в материале.
Как отметили в МИД Финляндии, сложившаяся ситуация довольно серьезная, по факту произошедшего начата проверка.
Дипмиссия Финляндии в России состоит из посольства в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило, что сотрудничество между странами практически полностью разрушено. В частности, торгово-экономические связи двух стран были сведены к минимуму в связи с решением финских властей присоединится к антироссийским санкциям, указали в дипведомстве.
По данным Росстата за 2021 год, Финляндия была шестым крупнейшим торговым партнером России в ЕС. Внешнеторговый оборот двух государств составлял более 13 миллиардов долларов.
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