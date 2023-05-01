Сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено – посольство РФ

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Некогда тесное и взаимовыгодное двухстороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями финской стороны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Хельсинки.

4 апреля Финляндия стала частью Североатлантического альянса. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом НАТО.

Российские дипломаты заявили, что база сотрудничества между РФ и Финляндией уже была разрушена к моменту вступления последней в Альянс. В частности, торгово-экономические связи двух стран были сведены к минимуму еще в прошлом году в результате действий финских властей, которые присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза.

По данным Росстата за 2021 год, Финляндия была шестым крупнейшим торговым партнером России в ЕС. Внешнеторговый оборот двух государств составлял более 13 миллиардов долларов. По прогнозу торгпреда РФ в Хельсинки Антона Логинова, на фоне сохраняющихся санкций в этом году двусторонний товарооборот может снизиться до 4,9 миллиарда долларов.

Хельсинкская фондовая биржа оценивает убытки финских компаний от ухода с российского рынка в более чем 4 миллиарда евро. Наиболее пострадавшими фирмами стали энергетическая компания Fortum, строительное предприятие YIT и производитель шин Nokian Tyres.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что факт вступления Финляндии в Североатлантический альянс не укрепляет ее безопасность и не способствует сохранению безопасности в России и других государствах Содружества Независимых Государств.

Финляндия стала членом НАТО