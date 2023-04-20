Генсек СНГ заявил, что вступление Финляндии в НАТО не способствует безопасности

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Тот факт, что Финляндия стала частью Североатлантического альянса, не укрепляет ее безопасность и не способствует сохранению безопасности в России и других государствах Содружества Независимых Государств. Таким мнением поделился генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Никто ей (Финляндии. – Прим. ред.) не угрожал и не угрожает, поэтому мы опять же здесь сожалеем об этом шаге Финляндии, который не укрепляет безопасность страны, честно говоря, но и, естественно, не способствует сохранению безопасности Российской Федерации и других стран Содружества", – цитирует его ТАСС.

4 апреля финская сторона стала частью Североатлантического альянса. Государство добивалось этого еще с лета прошлого года. Спустя почти год страна стала 31-м членом НАТО.

В Кремле выразились обеспокоенность этим фактом и подчеркнули, что Москва примет дополнительные меры для собственной безопасности. Вступление Финляндии в Альянс российские власти сочли дополнительной угрозой для РФ.