Захарова призвала НАТО "уйти на пенсию"

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что НАТО "пора уйти на пенсию" из-за агрессивных действий Альянса, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что Североатлантический блок пытается сделать мир опаснее, не допуская появления альтернативных центров силы и утверждая о своей глобальной роли и необходимости выхода за пределы Евроатлантики.

"В целом можно с уверенностью констатировать, что безопасность и НАТО – вещи несовместимые. В этой связи напрашивается только один вывод – в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию", – прокомментировала Захарова прошедшее накануне заседание Совета НАТО на уровне глав МИД, приуроченное к годовщине существования Альянса.

Как считает официальный представитель МИД РФ, Альянс с помощью присоединения Финляндии пытается узурпировать всю систему евробезопасности.

По ее словам, власти Финляндии решили распрощаться с многолетним нейтралитетом своей страны в обмен на превращение ее в прифронтовую зону – плацдарм для сдерживания России на северо-западном направлении.

4 апреля Финляндия стала членом НАТО. В этот день глава МИД страны Пекка Хаависто подписал указ о вступлении страны в Альянс.

В этот же день главы внешнеполитических ведомств государств – участников Альянса передали Вашингтону документы о приеме Финляндии в организацию. Во время церемонии госсекретарь США Энтони Блинкен объявил государство 31-м членом НАТО. Новую страну-участницу поприветствовал и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

На это отреагировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который подчеркнул, что российская сторона не оставит без внимания вступление Финляндии в НАТО. После того как Хельсинки пополнили ряды Альянса, безопасность северных стран Европы не увеличится, а, наоборот, ослабнет, считает он.

Финляндия стала членом НАТО

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