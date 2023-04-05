РФ примет дополнительные меры для безопасности после вступления Финляндии в НАТО – Песков

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Факт вступления Финляндии в НАТО не укрепляет стабильность, а лишь создает дополнительную угрозу российской стороне. РФ будет вынуждена принять все необходимые меры для безопасности государства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что конкретные шаги для этого пока невозможно назвать. По его словам, для этого необходимо определенное время.

"Это не единоразовый какой-то акт – это процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо обеспечить нашей безопасности, будет сделано", – поделился Песков.

4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении государства в Североатлантический альянс. Действие проходило в штаб-квартире НАТО.

В этот же день главы внешнеполитических ведомств государств – участников Альянса передали Вашингтону документы о приеме Финляндии в организацию. Во время церемонии госсекретарь США Энтони Блинкен объявил государство 31-м членом НАТО. Новую страну-участницу поприветствовал и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

На это отреагировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который подчеркнул, что российская сторона не оставит без внимания вступление Финляндии в НАТО. После того как Хельсинки пополнили ряды Альянса, безопасность северных стран Европы не увеличится, а, наоборот, ослабнет, считает он.

Финляндия стала членом НАТО

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