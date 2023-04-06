В Кремле прокомментировали расширение военной инфраструктуры НАТО

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Североатлантический альянс расширяется в сторону российских границ. Это не РФ приближается своей военной инфраструктурой к границам НАТО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Это движение доставляет нам хлопоты, и мы переживаем за нашу безопасность. Естественно, мы принимаем меры, чтобы ее обеспечить", – цитирует его "Газета.ру".

Так представитель Кремля прокомментировал слова генсека организации Йенса Столтенберга, который заявил о необходимости следить за предпринятыми шагами России.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что российская сторона принимает меры для сбалансирования всей архитектуры безопасности на континенте каждый раз, когда Альянс приближается к ее границам.

4 апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. В этот день министр иностранных дел страны Пекка Хаависто подписал документ о вступлении в Альянс.

Российские власти выразили обеспокоенность этим действием. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва не оставит без внимания вступление Финляндии в НАТО. Песков же заявил, что присоединение страны к Альянсу не укрепляет стабильность, а лишь создает дополнительную угрозу российской стороне.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала НАТО "уйти на пенсию". По ее мнению, Североатлантический блок хочет сделать мир опаснее, не допуская появления альтернативных центров силы и утверждая о своей глобальной роли.



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