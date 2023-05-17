В посольстве РФ назвали заморозку счетов финских дипломатов вынужденной мерой

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Российская сторона была вынуждена заморозить счета дипломатического представительства Финляндии в РФ в качестве ответной меры. Об этом заявили в российском посольстве в Хельсинки.

"В данном случае речь идет о практических мерах по приведению банковского обслуживания финских диппредставительств в России в соответствие с положением, в котором с осени прошлого года находится российское посольство в Финляндии", – приводит заявление посольства РИА Новости.

В дипмиссии также пояснили, что после заморозки счетов дипломатов РФ в Финляндии неоднократно обращались к МИД страны с предупреждением об ответных мерах. Однако, как пояснили российские дипломаты, сейчас дипмиссии находятся "в идентичной ситуации".

О заморозке счетов финских дипломатов в РФ ранее сообщили в МИД Финляндии. Там назвали ситуацию серьезной и заявили о начале проверки по факту произошедшего. По информации российского посольства, финские дипломаты имеют возможность пользоваться только услугами банка ВТБ.

