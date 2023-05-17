03:28В мире
Жители Финляндии сравнили забор на границе с Россией с садовым ограждением
Фото: AP/ТАСС/Sergei Grits
Забор на востоке Финляндии на границе с Россией больше напоминает садовое ограждение. Такое мнение высказала обозреватель издания Ilta-Sanomat Иида Халликайнен.
По словам журналистки, финские пограничники представили 12 мая фотографию тестового участка пограничного заграждения, что вызвало недоумение у пользователей Twitter, которые сравнили его с "ограждением для детского сада" или "садовым заборчиком".
Профессор Юсси Лайне заявил, что идея с возведением тестового участка забора кажется "какой-то шуткой", а само ограждение не соответствует чертежам изначального проекта и напоминает забор для детской площадки.
Забор вдоль границы с Россией планируется построить в течение 3–4 лет, стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро, сообщает издание.
Ранее сообщалось, что Польша построит электронное заграждение на границе с Россией. Сооружение будет оснащено дневными и ночными камерами, а также датчиками движения.
Финляндия закрыла границу с Россией 30 сентября
Читайте также