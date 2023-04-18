Польша построит электронное заграждение на границе с Россией

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Польша приступила к возведению заграждения на границе с Россией, заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

"18 апреля начались земляные работы по строительству электронного заграждения на польско-российской границе в районе Калининградской области", – приводит слова министра польское издание wPolityce.

Сооружение будет оснащено дневными и ночными камерами, а также датчиками движения. Каминьский выразил уверенность, что заграждение станет самой охраняемой границей Европейского союза.

Ожидается, что строительство электронного заграждения завершится осенью 2023 года. Протяженность польско-российской границы превышает 200 километров.

О планах Варшавы построить заградительное сооружение на границе с Россией стало известно в конце февраля текущего года. Тогда в Госдуме РФ назвали проект "полным бредом". По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, такое заграждение нарушит естественную миграцию животных.

Ранее с аналогичной инициативой выступила Финляндия. Финские рабочие уже приступили к вырубке деревьев для строительства забора на границе с Россией.