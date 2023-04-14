Медведев рассказал, в каком случае может исчезнуть Польша

Фото: kremlin.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Польша исчезнет в случае войны между Североатлантическим альянсом и Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

Он прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что в случае начала войны РФ проиграет НАТО и он не беспокоится по этому поводу.

Польский премьер-министр также заявил, что Украина имеет право на удары по России.

"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером", – написал зампред Совбеза РФ в посте.

Ранее сообщалось, что просмотр Twitter Медведева частично ограничили в Германии и Польше. Жителям этих двух стран недоступен твит российского политика об исчезновении Украины. Социальная сеть уведомила, что пост скрыт в ФРГ и Польше из-за местного законодательства.



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