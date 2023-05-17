12:46Экономика
В Финляндии заявили, что заморозка счетов дипмиссии в России не связана с санкциями
Фото: 123RF/butenkow
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти не рассматривают заморозку банковских счетов представительств в России как реакцию Москвы на европейские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Закрывать консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве не планируется. На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоемкой", – отметил глава финского внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД Финляндии сообщили о заморозке банковских счетов диппредставительств в РФ. В ведомстве начали проверку по факту произошедшего.
Дипмиссия Финляндии в России состоит из посольства в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге.
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