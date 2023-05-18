Песков назвал заморозку счетов финской дипмиссии ответом РФ на недружественные действия

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Россия в вопросе реагирования на недружественные действия других стран будет придерживаться принципов взаимности и адекватности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ограничение по счетам финской дипмиссии в России.

"Это не инициативный ход с российской стороны – мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия", – заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не может и не намерена оставлять без ответа действия подобного характера, поэтому на протест Финляндии ответит взаимно и адекватно.

В посольстве РФ в Финляндии ранее заявили, что введенные против финских дипломатов в России меры стали вынужденными. Им ограничили доступ к банковским счетам после того, как финское правительство поступило аналогичным образом с членами российской дипмиссии в Хельсинки.

Российские делегаты в Финляндии неоднократно обращались к властям с требованием разблокировать доступ к счетам. На фоне того, что подобное так и не произошло, финским дипломатам в РФ оставили возможность пользоваться только банком ВТБ.

