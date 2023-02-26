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В Берлине тысячи людей вышли на митинг против поставок оружия на Украину

В Берлине тысячи людей вышли на митинг против поставок оружия на Украину

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В Берлине тысячи людей вышли на митинг против поставок оружия на Украину. Не помешал ни дождь, ни мокрый снег. На улицы выходили целыми семьями.

Демонстранты выступали за скорейшее проведение мирных переговоров. В руках у протестующих были плакаты, призывающие к мирному разрешению конфликта.

Другая акция у стен российского посольства в Берлине пошла не по задуманному плану. К подбитому российскому танку, который установили изначально проукраинские активисты, местные жители принесли цветы. Как сообщают СМИ, группу коренных немцев представлял потомок Отто фон Бисмарка, Александр.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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