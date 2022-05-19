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Экс-президент США Джордж Буш – младший перепутал Украину с Ираком, сообщает сайт "Комсомольской правды". Инцидент произошел во время выступления политика в Техасе.

"Результатом стало отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать полностью неоправданное и жестокое вторжение в Ирак... я имею в виду Украину", – сказал Буш – младший.

Когда зрители начали смеяться, бывший президент оправдался тем, что ему уже 75 лет.

В последнее время все чаще подобные ситуации происходят с действующим президентом США. Накануне Джо Байден не смог с первого раза выговорить название своей страны во время выступления в Буффало. Пользователи соцсетей диагностировали у него расстройство и порекомендовали принимать лекарства.

На днях Байден оговорился и назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Инцидент произошел на саммите США – АСЕАН. Фрагмент выступления, который опубликовал телеканал Fox News, вызвал активный отклик зрителей в комментариях. Один из жителей США назвал произошедшее "позором на всю мировую арену". Другие американцы заявили, что Байден "действительно потерян".

Во время выступления в Алабаме американский лидер по ошибке сказал, что США будто бы снабжали противотанковыми ракетными комплексами Javelin Россию, а не Украину. Обращаясь к сотрудникам военного завода Lockheed Martin, Байден добавил, что они позволяют украинцам защищаться.

До этого, говоря о продовольственном кризисе, Байден перепутал Украину и Китай, назвал КНР одним из крупнейших производителей пшеницы.

