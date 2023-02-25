"Скопинского маньяка" отпустили из СИЗО по делу об укрывательстве убийства

Фото: youtube.com/"Осторожно: Собчак"

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов, являющийся фигурантом уголовного дела об укрывательстве убийства, вышел на свободу по решению суда о прекращении содержания под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по Рязанской области.

"По решению суда прекращен срок содержания под стражей", – заявили в ведомстве, отметив, что следственные действия по делу завершены.

Там уточнили, что Мохов был отпущен на свободу в связи с истечением предельного срока содержания в СИЗО по вменяемой ему статье. Суд принял решение о прекращении ареста в десятых числах февраля.

Отмечается, что рязанские СМИ обратили внимание на данную ситуацию после того, как Мохов был замечен в магазине местными жителями.

Мохова отправили под домашний арест в августе 2022 года по делу об укрывательстве убийства. По словам подозреваемого, Мохов действовал вместе с ним, оказав помощь в сокрытии преступления.

1 сентября ему изменили меру пресечения на содержание под стражей из-за нарушения условий ареста. По данным СК, Мохов выходил в Сеть и общался с другим фигурантом, который проходит по делу в качестве свидетеля.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале около 4 лет. Все это время он избивал и насиловал заложниц. Жертвам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

Мохов был осужден на 16 лет и 10 месяцев. Он освободился из мест лишения свободы в марте 2021 года.

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