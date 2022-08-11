Юрист рассказала, что грозит "скопинскому маньяку" после сокрытия убийства

Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк", стал фигурантом нового уголовного дела. Его подозревают в том, что он помог скрыть убийство, произошедшее в его доме. По некоторым данным, конфликт возник во время застолья из-за кражи гуся. Рассказываем, что теперь грозит Мохову с учетом его криминального прошлого.

Бурно погуляли

Фото: СК РФ

7 августа в одном из заброшенных зданий Скопинского района Рязанской области нашли труп мужчины. По официальным данным, его убили за пять дней до этого во время застолья. Мужчина умер от удара локтем в шею, а тело убийца решил спрятать. Подозреваемого уже задержали, в преступлении он признался.

На допросе мужчина рассказал, что прятал тело не один. Ему помогал Виктор Мохов, которого вся страна знает как "скопинского маньяка".



В 2000 году слесарь из города Скопина Рязанской области Виктор Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он продержал их в подвале четыре года. Во время заточения одна из них дважды родила от Мохова. Девушек освободили после того, как им случайно удалось передать из подвала записку. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима, из них он отсидел 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года "скопинский маньяк" вышел на свободу. В течение шести лет за ним установили административный надзор.

До показаний подозреваемого в убийстве мировой суд в Рязанской области назначил Мохову 10 суток ареста за нарушение административных ограничений – ночью его не было дома. Теперь же возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления: Мохов признался, что помогал знакомому скрыть убийство. Видео с его словами опубликовал Следственный комитет.





Виктор Мохов Я слышу, какие-то там звуки, удары. И после он заходит, говорит: "Ребята, я, по-моему, убил".

На следственном эксперименте Мохов показал, что сначала они с товарищем оставили тело на два дня в бурьяне. Уже после этого убитого решили перепрятать.

У "скопинского маньяка" после освобождения из тюрьмы в марте 2021 года не раз были проблемы с законом. За нарушения административного надзора его неоднократно штрафовали. А в августе 2021-го Мохова вовсе арестовывали на 10 суток: вопреки административному запрету он принял участие в съемках видеоролика в поддержку КПРФ.

"Передряга у них началась"

Фото: СК РФ

Убийство в доме Виктора Мохова могло произойти из-за гуся, сообщает Life.ru. По данным СМИ, мужчины 2 августа отмечали День ВДВ, как вдруг между гостями возник спор. Мохов обвинил приятеля в краже гуся, после чего началась потасовка. Один из товарищей "скопинского маньяка" решил за него вступиться и ударил "виновника" кражи локтем в шею.

Сожительница Мохова Инесса Попова в беседе с РЕН ТВ подтвердила, что причиной драки стала именно птица.





Инесса Попова сожительница Виктора Мохова Ножевого ранения никакого не наносил он, просто как мужик мужику по морде ударил. Конфликт произошел из-за гуся. Мы сначала выпили, потом передряга у них началась. Он ударил его по лицу, тот упал и все. Человек умер.

Попова вспомнила, что после убийства мужчину завернули в одеяло и унесли. Собутыльники сказали ей, что оставили тело за забором. Уже потом подозреваемый в убийстве перепрятал его в заброшенном доме, рассказала женщина.

Одноклассник убитого Алексей в разговоре с журналистами тоже вспомнил, что перепалка началась из-за гуся. "Забил руками. А что там бить? Убитый и так еле ходил. Сначала они тело кинули в огород, а потом оттащили за помойку", – сказал Алексей.

По его словам, убитый страдал множеством заболеваний, в том числе эпилепсией. По улицам он передвигался с палкой. При этом Алексей уверен, что скрыть преступление убийце, кроме Мохова, помогал еще один человек.

По всей строгости?

Фото: СК РФ

Часть статьи об укрывательстве преступлений, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. По мнению юриста Марии Ярмуш, если вина Мохова будет доказана, его могут наказать по всей строгости закона.

"У него рецидив преступления. Он уже отбыл наказание по тяжелой статье, при этом нарушал ограничения свободы, которые ему были даны. То есть уже нарушал приговор суда по своему первому делу. Это тоже учитывается как отягчающее обстоятельство", – сказала она Москве 24.





Мария Ярмуш юрист Сейчас он скрыл тяжкое преступление. Поэтому каким-то штрафом и обязательными работами, думаю, суд не ограничится. И лишит его свободы сроком на два года. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предполагает такое наказание с учетом отягчающих обстоятельств.

Важную роль играет тот факт, что Мохов не спешил признаваться в содеянном, продолжает юрист. Он рассказал обо всем следователям только после того, как подозреваемый в убийстве его "сдал". "Мохов не просто знал и промолчал. Он еще и лично помогал скрывать труп", – подчеркнула эксперт.

Уголовная ответственность по этой статье не наступает только для супругов или близких родственников. Это связано с тем, что право не свидетельствовать против них предусмотрено Конституцией, объяснила Ярмуш. Мохов же с учетом его характеристики вряд ли избежит серьезного наказания, резюмировала юрист.