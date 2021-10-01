Жертва "скопинского маньяка" высказалась о будущем сериале Сарика Андреасяна

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Жертва "скопинского маньяка" Екатерина Мартынова в интервью Москве 24 рассказала, что будущий сериал Сарика Андреасяна по мотивам ее книги будет проникновенным и глубоким.

Ранее режиссер Сарик Андреасян сообщил, что в 2022 году начнет производство сериала по мемуарам "Исповедь узницы подземелья". Пилотное название проекта "Несломленная". Продолжительность сериала – 4–6 серий. Его сюжет будет развиваться вокруг сильной женщины, которая смогла "начать после всего этого ада новую жизнь, стать счастливой и полноценной". Сам "скопинский маньяк" – Виктор Мохов – в сериале будет обезличен.

"Я смотрела несколько его фильмов и считаю, что он очень талантливый режиссер, поэтому к нему обратилась. Я была под впечатлением от фильма "Непрощенный". У меня был такой спектр чувств, когда я его смотрела, что, мне кажется, я этот фильм буду помнить всегда и буду хотеть его пересматривать", – пояснила Мартынова.

Она добавила, что будет "по мере необходимости" консультировать съемочную группу в рамках создания сериала.





Екатерина Мартынова жертва "скопинского маньяка" Я очень верю и уверена, что фильм по мотивам моей книги будет таким же проникновенным и глубоким.

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, в мае 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу. Суд установил в отношении Мохова административный надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

В марте этого года телеведущая Ксения Собчак взяла у Мохова интервью, которое вызвало общественный резонанс и подверглось резкой критике.