Жертва "скопинского маньяка" высказалась о будущем сериале Сарика Андреасяна

Фото: соцсети
Жертва "скопинского маньяка" Екатерина Мартынова в интервью Москве 24 рассказала, что будущий сериал Сарика Андреасяна по мотивам ее книги будет проникновенным и глубоким.
Ранее режиссер Сарик Андреасян сообщил, что в 2022 году начнет производство сериала по мемуарам "Исповедь узницы подземелья". Пилотное название проекта "Несломленная". Продолжительность сериала – 4–6 серий. Его сюжет будет развиваться вокруг сильной женщины, которая смогла "начать после всего этого ада новую жизнь, стать счастливой и полноценной". Сам "скопинский маньяк" – Виктор Мохов – в сериале будет обезличен.
"Я смотрела несколько его фильмов и считаю, что он очень талантливый режиссер, поэтому к нему обратилась. Я была под впечатлением от фильма "Непрощенный". У меня был такой спектр чувств, когда я его смотрела, что, мне кажется, я этот фильм буду помнить всегда и буду хотеть его пересматривать", – пояснила Мартынова.
Она добавила, что будет "по мере необходимости" консультировать съемочную группу в рамках создания сериала.
Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, в мае 2004 года их освободили.
"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет и 10 месяцев. В марте 2021 года он вышел на свободу. Суд установил в отношении Мохова административный надзор на 6 лет. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.
В марте этого года телеведущая Ксения Собчак взяла у Мохова интервью, которое вызвало общественный резонанс и подверглось резкой критике.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: