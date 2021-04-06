Бывшая пленница "скопинского маньяка" боится, что он снова захочет с ней встретиться

Фото: соцсети

Жертва "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова рассказала Москве 24, что после ее заявления в СК за Моховым стали следить более внимательно. Однако девушка не исключает, что он захочет с ней снова встретиться после того, как шум вокруг ситуации утихнет.

После высказываний "скопинского маньяка" Виктора Мохова в адрес бывшей пленницы Екатерины Мартыновой и его попыток с ней встретиться девушка подала заявление в СК и получила госзащиту для себя и своей семьи.

В Следственный комитет она обратилась с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Мохова или ограничить его социальную активность. Она сообщила, что маньяк живет вне всяких рамок и ищет с ней встречи. Ранее Мохов пытался добавить Мартынову в друзья в соцсети "ВКонтакте".

Екатерина Мартынова в диалоге с Москвой 24 подтвердила, что госзащита предоставлена ей и ее семье. "Для меня это победа и пример, что государство работает, что оно нас защищает", – сообщила девушка.





Екатерина Мартынова бывшая пленница "скопинского маньяка" Госзащиту мне, моему мужу и детям уже предоставили со вчерашнего дня. По поводу уголовного дела на основании его высказываний идет проверка. В ближайшее время все будет известно.

Мартынова напомнила, что Мохов изъявил желание с ней встретиться, озвучив это на интервью с Ксенией Собчак. "При этом он говорил это не единожды. И вообще рассказывать о своих деяниях и преступлениях – это по меньшей мере неэтично, а в его случае вообще недопустимо. Я надеюсь, что его привлекут за его высказывания", – сообщила Мартынова.

Девушка отметила, что не уверена, насколько намерения Мохова встретиться серьезны.





Екатерина Мартынова Я обратилась за госзащитой для того, чтобы вообще исключить эти мысли. Я не хочу думать и гадать, действительно ли он хочет причинить мне зло или просто шутит на такие темы. Мне спокойнее просто жить в безопасности и не обращать внимания на то, что он держит в своих мыслях.

Екатерина Мартынова сообщила, что не может разглашать конкретные меры в рамках предоставленной госзащиты, но знает, что теперь за "скопинским маньяком" правоохранители следят внимательнее.

"Я знаю, что за ним усилился контроль. К нему два раза в день приходят полицейские, он не может выйти более чем на 2 часа из дома. Следят за ним более эффективно", – рассказала Мартынова.

Екатерина также сообщила, что две недели назад Мохов пытался добавиться к ней в друзья в соцсети "ВКонтакте", но к моменту, когда следователи попросили ссылку на страницу, профиль был уже удален.





Екатерина Мартынова Я зашла на его страницу в ВК, она была создана достаточно давно. Я полистала, и там были какие-то доказательства, что это правда он, а не какой-то фейк. Он добавился, я сделала скрин и потом, конечно, заблокировала.

"После удаления страницы в соцсети с его стороны не было никаких попыток контакта. Но я считаю, что это затишье, потому что он сейчас боится и не будет никакие шаги предпринимать. А когда это все утихнет, в том числе сильный контроль, тогда он уже, возможно, захочет действительно в реале со мной встретиться. Я не исключаю этого", – рассказала Екатерина.

Девушка обратила внимание, что необходимо разрабатывать меры защиты жертв насилия, потому что после выхода из тюрьмы осужденного жертва никак не защищена. "Считаю, что нужно оповещать жертв, чтобы они были морально готовы, что у него (преступника. – Прим. ред.) срок закончился или срок сократили. В моем случае Мохову сократили срок на 2 месяца, я об этом не знала", – подчеркнула Мартынова.





Екатерина Мартынова Меня даже не оповестили о том, что насильник выходит на свободу, – я узнала об этом из СМИ. Для меня это был шок.

Кроме того, девушка добавила, что особые меры должны применяться не к жертве, а к преступнику, потому что сейчас, в ситуации опасности, ее образ жизни поменялся кардинальным образом.





Екатерина Мартынова В этой ситуации страдаю я, хотя должен страдать тот, кто совершил преступление.

Всей семье жертвы "cкопинского маньяка" пришлось изменить бытовые привычки и образ жизни. "Постоянно на контроле, нужно говорить с сотрудниками полиции как со своим личным психологом, доктором. Это неудобные моменты, но ради своей безопасности мы идем на это", – резюмировала Мартынова.

Ранее Виктора Мохова уже оштрафовали на 1 200 рублей за нарушение административного надзора. Согласно постановлению суда, Мохов будет находится под административным надзором полиции в течение 6 лет после освобождения. Ему запрещено без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.