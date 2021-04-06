Бывшая пленница "скопинского маньяка" получила госзащиту

Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Бывшая пленница "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова, написавшая на него заявление в СК, получила госзащиту вместе со своей семьей, сообщает ТАСС.

"Да, я подписала все документы. Госзащита мне и моей семье. Конкретные меры просили не разглашать, но теперь я в безопасности", – рассказала женщина.

Ранее она обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Мохова или ограничить его социальную активность. Она пояснила, что сейчас "скопинский маньяк" существует вне всяких рамок и говорит, что хочет встретиться. Также Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети "ВКонтакте".

Глава Следственного комитета по Рязанской области Владимир Никешкин предложил Мартыновой государственную защиту.

Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет 10 месяцев. В начале марта он вышел на свободу.

Телеведущая Ксения Собчак взяла у Мохова интервью, которое подверглось критике. В фильме мужчина пошутил об одной из своих жертв и сказал, что хотел бы встретиться с другой.