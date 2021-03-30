Жертва "скопинского маньяка" добивается возбуждения против него нового уголовного дела

Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Бывшая пленница "скопинского маньяка" Виктора Мохова Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет. Об этом сообщает ТАСС.

Девушка желает добиться возбуждения нового уголовного дела против Мохова или ограничить его социальную активность.

Она пояснила, что сейчас "скопинский маньяк" существует вне всяких рамок и может говорить, что хочет встретиться. Также Мохов попытался добавить девушку в друзья в социальной сети "ВКонтакте".

"В [поданном в СК] заявлении есть некоторые моменты, что конкретно мне нужно по мерам защиты", – отметила Мартынова.

Ранее глава Следственного комитета по Рязанской области Владимир Никешкин предложил Мартыновой государственную защиту.

Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет 10 месяцев. В начале марта он вышел на свободу.

Телеведущая Ксения Собчак взяла у Мохова интервью, которое подверглось критике. В фильме мужчина пошутил об одной из своих жертв и сказал, что хотел бы встретиться с другой.