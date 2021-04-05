"Скопинского маньяка" оштрафовали на 1 200 руб за нарушение административного надзора

Фото: youtube.com/Ксения Собчак

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов оштрафован на 1 200 рублей за нарушение административного надзора. Об этом ТАСС сообщила мировой судья участка № 31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области Елена Петрушкова.

Согласно решению суда, в течение шести лет после освобождения Мохов будет находиться под административным надзором полиции. Все это время ему запрещено без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, а также посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

2 апреля стало известно, что Мохов нарушил действующие для него ограничения.

Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет 10 месяцев. В начале марта он вышел на свободу.

Телеведущая Ксения Собчак взяла у Мохова интервью, которое подверглось критике. В фильме мужчина пошутил об одной из своих жертв и сказал, что хотел бы встретиться с другой.

Бывшая пленница Екатерина Мартынова добивается возбуждения против "скопинского маньяка" нового уголовного дела.