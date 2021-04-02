"Скопинский маньяк" признан виновным в нарушении административного надзора

02 апреля, 20:10
Фото: youtube.com/Ксения Собчак
"Скопинского маньяка" Виктора Мохова признали виновным в нарушении административного надзора. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным судебного делопроизводства участка № 31 Скопинского районного суда Рязанской области, Мохов виновен в несоблюдении административных ограничений и невыполнении обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.
Данная статья влечет за собой штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
3 марта Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет в исправительной колонии за похищение и изнасилование двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. В неволе одна из девушек два раза рожала от него, но Мохов отбирал детей.
Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.
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