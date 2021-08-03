Суд арестовал "скопинского маньяка" Мохова за участие в съемке видео в поддержку КПРФ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мировой суд арестовал Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", на 10 суток. Об этом сообщает ТАСС.

В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого Мохов, одетый в футболку и кепку с символикой партии КПРФ, заявляет о своей поддержке в сторону лидера партии Геннадия Зюганова.

В региональном отделении партии уже заявили, что Мохов не имеет никакого отношения к КПРФ, назвав видеоролик провокацией.

Своим участием в съемках обвиняемый повторно нарушил наложенное на него административное ограничение. В апреле Мохов уже выплачивал штраф за соответствующее нарушение после съемок в фильме журналистки Ксении Собчак.

Ранее суд установил в отношении Мохова административный надзор на шесть лет. Сейчас ему запрещено посещать массовые мероприятия, кафе, общаться с журналистами, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

Виктор Мохов в 2000 году в городе Скопине похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.

Скопинский районный суд в августе 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев. В настоящее время Мохов находится на свободе.