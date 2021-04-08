"Скопинскому маньяку" хотят запретить общаться в интернете

Фото: youtube.com/Ксения Собчак

Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", хотят запретить не только общаться со СМИ, но и посещать бары, кафе и рестораны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Скопинский районный суд Рязанской области.

Суд установил в отношении Мохова административный надзор на шесть лет. Сейчас ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

После его освобождения полиция составила протокол, что вопреки запрету Мохов посетил массовое мероприятие, приняв участие в записи видеоролика. 1 апреля суд оштрафовал его на 1,2 тысячи рублей.

"Также отдел полиции попросил Скопинский районный суд дополнить ранее установленные административные ограничения в отношении Мохова. Первое заседание назначили на 6 апреля, оно прошло в закрытом режиме. Мохов на него не явился. Рассмотрение дела отложили на 15 апреля", – говорится в сообщении.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет 10 месяцев. В начале марта он вышел на свободу.

Телеведущая Ксения Собчак взяла у Мохова интервью, которое подверглось критике. В фильме мужчина пошутил об одной из своих жертв и сказал, что хотел бы встретиться с другой.