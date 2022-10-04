"Скопинскому маньяку" продлили содержание под стражей по делу об укрывательстве убийства

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Скопинский районный суд Рязанской области принял решение о продлении содержания под стражей Виктора Мохина, известного как "скопинский маньяк", по делу об укрывательстве убийства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Ходатайство удовлетворили и продлили до 7 декабря 2022 года включительно меру пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в суде.

Мохова отправили под домашний арест до 7 октября 2022 года в августе по делу об укрывательстве убийства. По данным подозреваемого в убийстве человека, Мохов действовал вместе с ним, оказав помощь в сокрытии преступления.

1 сентября ему изменили меру пресечения на содержание под стражей из-за нарушения условий ареста. По данным СУСК, Мохов выходил в Сеть и общался со свидетелем дела, который является его фигурантом.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале около 4 лет. Все это время он избивал и насиловал заложниц. Жертвам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

Мохов был осужден на 16 лет и 10 месяцев. Он освободился из мест лишения свободы в марте 2021 года.

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