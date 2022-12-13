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Байден сломал руль детского велосипеда при попытке на нем прокатиться
Фото: YouTube/Sky News Australia
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден попал в неловкое положение на детском празднике в штате Вирджиния. Американский лидер решил прокатиться на велосипеде, но сломал руль. Видео инцидента попало в Сеть.
Байден не смог самостоятельно починить транспортное средство. На помощь ему пришла девочка, которая без особых усилий вставила руль в отверстие.
Очевидцы сняли конфуз президента на видео и поделились им в социальных сетях.перепутал украинцев и иранцев.
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