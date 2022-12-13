Байден сломал руль детского велосипеда при попытке на нем прокатиться

Фото: YouTube/Sky News Australia

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден попал в неловкое положение на детском празднике в штате Вирджиния. Американский лидер решил прокатиться на велосипеде, но сломал руль. Видео инцидента попало в Сеть.

Байден не смог самостоятельно починить транспортное средство. На помощь ему пришла девочка, которая без особых усилий вставила руль в отверстие.

Очевидцы сняли конфуз президента на видео и поделились им в социальных сетях.

Это далеко не первая казусная ситуация, в которую лидер Белого дома попал публично. За время своей политической карьеры он успел сделать множество оговорок и ошибок. Например, во время выступления на тему Украины перед конгрессом президент США перепутал украинцев и иранцев.

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