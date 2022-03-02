Байден назвал жителей Украины иранцами

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Президент США Джо Байден, выступая перед палатой представителей и сенатом конгресса, назвал жителей Украины иранцами. Об этом сообщает Life.ru.

"Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", – заявил Байден, говоря о специальной военной операции России на Украине.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а после подписал соответствующие указы.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.

До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.

