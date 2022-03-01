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безопасность

18:33

Минобороны РФ опубликовало кадры высадки российского спецназа на Украине

безопасность

Видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео высадки российского спецназа на территории Украины.

На записи показаны военные, находящиеся в транспортно-штурмовом вертолете, которые после выполняют высадку в одном из районов Украины. Также продемонстрирован полет вертолета в ночных условиях.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что с начала проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР российские вооруженные силы уничтожили 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины. Уточнялось, что оперативно-тактическая авиация России поразила шесть колонн бронетехники украинских Вооруженных сил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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