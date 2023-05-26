Barbie и Lego оказались одними из самых подделываемых игрушек, ввозимых в РФ

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По итогам прошлого года на российской границе изъяли порядка 8,2 миллиона контрафактных товаров, из которых 15%, или 1,2 миллиона, пришлось на детские товары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Как рассказали в ведомстве, чаще всего в Россию пытались ввезти подделки под игрушки брендов Barbie, Lego, Angry Birds, L.O.L. Surprise, "Маша и Медведь", Hello Kitty, а также шоколадные яйца Kinder. В целом, что касается детских товаров, то контрафакт чаще всего выявляют в таких категориях, как конструкторы, куклы, игрушечные машинки, косметические средства и кондитерские изделия.

Отмечается, что в 2021 году ФТС выявила на границе 7,2 миллиона подделок, из которых 2,3 миллиона приходилось на детские товары. Тем не менее глава ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина заметила, что, хоть усугубления ситуации и не наблюдается, с уходом иностранных компаний и включением некоторой продукции в параллельный импорт вход на теневой рынок стал проще и его размер продолжает расти.

Кроме того, в ФТС отмечают, что, несмотря на уход с российского рынка, зарубежные компании продолжают защищать свою интеллектуальную собственность в России. В частности, производители детских игрушек за последние два года не подавали заявлений на исключение своей продукции из таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.

Ранее "Общественная потребительская инициатива" выяснила, какой процент продукции на российских маркетплейсах приходится на подделки. Специалисты изучили, в частности, продавцов обуви и парфюма. Так, на Wildberries среди первых доля тех, кто продает контрафакт, составила 47%, а среди вторых – 66%.

