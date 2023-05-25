18:03Политика
Жители Амстердама принесли цветы к подбитому на Украине российскому танку
Фото: телеграм-канал "Расстрельный"
Жители Амстердама осыпали цветами установленный в городе российский танк, который подбили на Украине, сообщает RT.
Отмечается, что люди также призывали власти Нидерландов не идти по пути эскалации конфликта.
В феврале этого года аналогичную реакцию местных жителей вызвала инсталляция подбитого российского танка у посольства РФ в Берлине. Немцы превратили пораженный Т-72 в памятник мужеству бойцов, осыпав его цветами.
Одновременно с этим тысячи жителей Берлина вышли на митинг против поставок оружия на Украину. Немцы протестовали, стоя под дождем и мокрым снегом. Демонстранты выступали за скорейшее проведение мирных переговоров. В руках у протестующих были плакаты, призывающие к мирному разрешению конфликта.
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