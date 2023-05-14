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В Ганновере прошла демонстрация против поставок оружия на Украину

В Ганновере прошла демонстрация против поставок оружия на Украину

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В Ганновере прошла демонстрация против поставок оружия на Украину. Участники призывали перестать накачивать киевский режим западной военной техникой.

Также собравшиеся потребовали остановить продвижение НАТО на восток. В качестве доказательства агрессивного поведения альянса на митинг принесли карту, на которой было отмечено, насколько с 1998 года НАТО продвинулось к границам России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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