В Ганновере прошла демонстрация против поставок оружия на Украину. Участники призывали перестать накачивать киевский режим западной военной техникой.

Также собравшиеся потребовали остановить продвижение НАТО на восток. В качестве доказательства агрессивного поведения альянса на митинг принесли карту, на которой было отмечено, насколько с 1998 года НАТО продвинулось к границам России.

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