Взрыв произошел в многоэтажном доме под Дюссельдорфом

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В многоэтажном доме под Дюссельдорфом произошел взрыв, несколько человек получили ранения, среди них есть сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, причину произошедшего предстоит установить. Известно, что взрыв произошел в одной из квартир дома.

"В настоящее время проводится крупная операция в районе Ратинген-Вест. По невыясненным пока причинам, там произошел взрыв", – сообщили сотрудники правоохранительных органов в своем аккаунте в Twitter.

11 мая в одном из центральных районов Милана прогремел взрыв, загорелись несколько автомобилей.

Согласно предварительным данным, причиной происшествия стал фургон с кислородными баллонами. Пострадали по меньшей мере четыре человека. Жителей соседних домов эвакуировали. Также эвакуацию провели в расположенной неподалеку школе.



Четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Милана – СМИ