Взрыв произошел в одном из центральных районов Милана

Взрыв прогремел в одном из центральных районов Милана, сейчас там воспламенились несколько автомобилей. Об этом сообщает телеканал Sky TG24

По данным СМИ, над территорией ЧП поднимаются черные клубы дыма. Причины взрыва в прессе не назвали. Кроме того, информации о пострадавших или умерших также нет.

Видео: телеграм-канал Shot

Ранее сообщалось , что в Техасе на заводе по выпуску химикатов и масел произошел взрыв. После этого предприятие охватило пламя. Спасатели смогли ликвидировать возгорание.

В результате ЧП травмы получил один человек. Местные власти заявили об угрозах токсичного воздействия веществ. Однако предписания о защитных мерах местным жителям не поступали.