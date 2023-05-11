13:17Происшествия
Взрыв произошел в одном из центральных районов Милана
Sky TG24.
Ранее сообщалось, что в Техасе на заводе по выпуску химикатов и масел произошел взрыв. После этого предприятие охватило пламя. Спасатели смогли ликвидировать возгорание.
По данным СМИ, над территорией ЧП поднимаются черные клубы дыма. Причины взрыва в прессе не назвали. Кроме того, информации о пострадавших или умерших также нет.
Ранее сообщалось, что в Техасе на заводе по выпуску химикатов и масел произошел взрыв. После этого предприятие охватило пламя. Спасатели смогли ликвидировать возгорание.
В результате ЧП травмы получил один человек. Местные власти заявили об угрозах токсичного воздействия веществ. Однако предписания о защитных мерах местным жителям не поступали.
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