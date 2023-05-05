Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Новой Зеландии

Фото: ТАСС/Jürgen Schwenkenbecher

У восточного побережья Северного острова Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Сейсмические толчки были зафиксированы в 11:37 по местному времени (в 14:37 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 194,3 километра и располагался в 77,1 километра к юго-западу от города Факатане.

О разрушениях и жертвах не сообщалось.

До этого землетрясение магнитудой 7,3 произошло у новозеландского архипелага Кермадек. Местных жителей предупреждали об угрозе цунами. Очаг землетрясения залегал на глубине 33,6 километра.

