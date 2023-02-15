Конгресс США предупредил о риске дефолта в стране в июле-сентябре 2023 года

Фото: depositphotos/pressmaster

Соединенным Штатам грозит дефолт уже в июле-сентябре этого года в случае сохранения установленных лимитов госдолга США. Об этом сообщило бюджетное управление конгресса США.

"Если долговой лимит не будет повышен или приостановлен до исчерпания чрезвычайных мер, правительство не сможет полностью погасить свои обязательства. В результате правительству придется отложить платежи по некоторым видам деятельности, объявить дефолт по своим долговым обязательствам или и то, и другое", – говорится в заявлении конгресса.

Ранее группа из 11 конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию, требующую от администрации Джо Байдена прекратить оказывать Киеву финансовую и военную помощь.

В тексте, среди прочего, приводились два аргумента в пользу прекращения помощи. Первый заключается в том, что продолжение поставок косвенно ведет к росту жертв среди мирного населения Украины, а второй – в том, трата денег на зарубежный конфликт ведет к экономическому упадку в самих Соединенных Штатах.

Госдолг США превысил отметку 31 трлн долларов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!