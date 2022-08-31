Турист погиб во время осмотра старинного замка в Калининградской области

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Следователи в Калининградской области начали проверку после гибели туриста в замке Прейсиш-Эйлау. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

"Пенсионер с родственниками приехал на отдых в регион из Республики Коми. При посещении замка Прейсиш-Эйлау, находясь внутри здания, мужчина оступился и упал в цокольное помещение", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот же день турист скончался от полученных травм в медицинском учреждении. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что 38-летний альпинист из России погиб при восхождении на пик Ленина в Киргизии на высоте 6 100 метров.

До этого на острове Пхукет в Таиланде в результате падения с высоты погибла туристка из России. Тело 35-летней женщины обнаружили около одного из кондоминиумов в Патонге.