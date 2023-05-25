США запретили Украине использовать американское оружие для атак по России – Пентагон

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Соединенные Штаты просили Украину не применять американское вооружение для атак по российским территориям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.

Он также добавил, что не может с определенной точностью сказать, являлось ли оборудование, задействованное украинской ДРГ при атаке на Белгородскую область, американским.

Члены украинской ДРГ атаковали Грайворонский городской округ Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

В результате ЧП погиб один местный житель. Еще одна женщина скончалась от сердечной недостаточности в процессе транспортировки на безопасное расстояние. 13 человек получили травмы и ранения.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.