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20:54

Регионы

Белгородский губернатор опроверг информацию об отравленной после атаки ДРГ воде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Информация об отравлении воды в Грайвороновском городском округе Белгородской области после атаки на регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) не соответствует действительности. Об этом в ходе прямого эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ходе трансляции Гладкова спросили, почему местные жители считают воду в регионе отравленной, и связано ли это с атакой ДРГ.

"По моим данным, это фейк, которым наши враги пытаются нас запугать", – сказал Гладков.

Члены украинской ДРГ атаковали Грайворонский городской округ Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

В результате ЧП погиб один местный житель. Еще одна женщина скончалась от сердечной недостаточности в процессе транспортировки на безопасное расстояние. 13 человек получили травмы и ранения.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

Жители Белгородской области рассказали подробности нападения украинских диверсантов

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